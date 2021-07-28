Казахстанская теннисистка пробилась в полуфинал Олимпийских игр

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, сообщает zakon.kz.

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Для этого ей потребовались два сета, которые казахстанка провела на высоком уровне. Она не оставила шансов именитой сопернице Гарбинье Мугурусе (Испания) - 7:5, 6:1. пресс-служба Национального олимпийского комитета РК

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За выход в финал Рыбакина будет биться против Белинды Бенчич из Швейцарии.

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