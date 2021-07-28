Егор Крид поддержал МакSим - видео растрогало пользователей Сети

28 июля 2021, 17:05
Фото: instagram.com/egorkreed/maksimartist

Известный российский певец Егор Крид поддержал коллегу МакSим (Марину Максимову), которую 16 июня госпитализировали в одну из клиник Москвы с тяжелой пневмонией (40% поражения легких) и ввели в искусственную кому, сообщает zakon.kz.

Читайте также: Певицу МакSим ввели в кому - 40% поражение легких

На видео, которое Крид снял на своем концерте в Ялте, он включил известную песню МакSим "Отпускаю", и вместе с ним эту композицию пел весь зал.

Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! @maksimartist держись, мы с тобой, - подписал певец видеоролик на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Егор Крид | #HeartBreakKid (@egorkreed)

Выздоравливай. Ты очень сильная! Мы все тебя любим! - сказал певец на видео.

Читайте также: СМИ: У МакSим начало отказывать правое легкое

Его поклонников такой поступок артиста восхитил.

"Молодец! Уважаю!"

"Красавчик!"

"Самый лучший, спасибо тебе за все!"

"Так приятно смотреть на то, как ты поддерживаешь других артистов ! Это безумно мило"

"Я прям разревелась что-то, ребят", - написали фолловеры Крида.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже представительница артистки опровергла это заявление.

Читайте также: Певицу МакSим вывели из комы


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?