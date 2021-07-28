Подделка паспортов вакцинации и ПЦР-тестов - сколько дел возбуждено МВД

Более 80 уголовных дел возбуждено за подделку паспортов вакцинации и ПЦР-тестов с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров, передает корреспондент zakon.kz.

Учитывая крайне тревожную эпидемиологическую ситуацию, МВД по поручению главы государства уделяется особое внимание всем преступным проявлениям, связанным с коронавирусом. По всей стране органами внутренних дел проводится работа по выявлению подделки и использования ложных ПЦР-тестов и паспортов вакцинации, - сказал Заппаров на брифинге в СЦК.

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По его словам, создана межведомственная специальная рабочая группа по сбору информации от граждан о фактах подделки или выдачи фиктивных паспортов вакцинации и ПЦР-справок, проводится самостоятельная работа по мониторингу СМИ и интернет-ресурсов.

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Он добавил, что в МВД и его территориальных подразделениях работают постоянные мониторинговые группы по выявлению объявлений по продаже поддельных документов.

Так, в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок. Всего с начала года органами полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 - за подделку паспортов вакцинации и 47 - ПЦР-справок (ст. 385 УК РК. - Прим. ред.), - сообщил замглавы МВД РК.

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Он напомнил, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование - арест до 40 суток.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан