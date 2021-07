Решившимся на вакцинацию жителям Нью-Йорка будут платить $100

В Нью-Йорке граждане, решившиеся привиться от коронавируса, получат по 100 долларов. Об этом сообщили в мэрии города, передает zakon.kz.

О новом способе повысить уровень вакцинации рассказал на брифинге 28 июля мэр города Билл де Блазио.

STARTING FRIDAY:



Get your first dose of the #COVID19 vaccine at a City run site and you’ll get $100.



It’s that simple.



➡️ https://t.co/V1jusyFv1K