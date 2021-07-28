Решившимся на вакцинацию жителям Нью-Йорка будут платить $100

В Нью-Йорке граждане, решившиеся привиться от коронавируса, получат по 100 долларов. Об этом сообщили в мэрии города, передает zakon.kz.
О новом способе повысить уровень вакцинации рассказал на брифинге 28 июля мэр города Билл де Блазио.
STARTING FRIDAY:— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 28, 2021
Get your first dose of the #COVID19 vaccine at a City run site and you’ll get $100.
It’s that simple.
➡️ https://t.co/V1jusyFv1K https://t.co/etaipgbCtd pic.twitter.com/w7V1nKrk9S
Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре - и получите 100 долларов. Все просто.
Весной в американском городе уже пытались мотивировать жителей на вакцинацию. Привитым выдавали лотерейные билеты. Одна неправительственная организация вовсе предлагала привившимся самокрутки с марихуаной, поскольку в Нью-Йорке ее употреблять не запрещено.
На объявление многие пользователи отреагировали вопросом: а где получить сто долларов, если я уже привился?
По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.
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