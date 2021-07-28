Решившимся на вакцинацию жителям Нью-Йорка будут платить $100

В Нью-Йорке граждане, решившиеся привиться от коронавируса, получат по 100 долларов. Об этом сообщили в мэрии города, передает zakon.kz.

О новом способе повысить уровень вакцинации рассказал на брифинге 28 июля мэр города Билл де Блазио.

STARTING FRIDAY:



Get your first dose of the #COVID19 vaccine at a City run site and you’ll get $100.



It’s that simple.



➡️ https://t.co/V1jusyFv1K https://t.co/etaipgbCtd pic.twitter.com/w7V1nKrk9S — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 28, 2021

Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре - и получите 100 долларов. Все просто.

Весной в американском городе уже пытались мотивировать жителей на вакцинацию. Привитым выдавали лотерейные билеты. Одна неправительственная организация вовсе предлагала привившимся самокрутки с марихуаной, поскольку в Нью-Йорке ее употреблять не запрещено.

На объявление многие пользователи отреагировали вопросом: а где получить сто долларов, если я уже привился?

По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.