Скончался бывший ректор КазНМУ

Ушел из жизни бывший ректор Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) им. С.Д.Асфендиярова Куаныш Маскеев, сообщает zakon.kz.

В Алматы на 90 году жизни скончался профессор, заслуженный деятель науки РК Маскеев Куаныш Мубаракович. Известный профессор руководил Казахским национальным медицинским университетом им. Санжара Асфендиярова (тогда АГМИ) в течение 12 лет с 1975 по 1987 годы. За это время при непосредственном участии Куаныша Маскеева в вузе произошли изменения: была создана основа материально-технической базы университета, возведены постройки на территории КазНМУ, лаборатории, учебные классы, общежития. Список заслуг Куаныша Маскеева огромен. пресс-служба КазНМУ

В медуниверситете уточнили, что он скончался сегодня, 29 июля, от COVID-19. Его супруга находится в больнице.

Куаныш Маскеев родился 12 февраля 1932 года. Всю свою жизнь посвятил медицине и науке, а также воспитанию и обучению будущих врачей.

Он фтизиатр, доктор медицинских наук (1972), профессор (1974), заслуженный деятель науки РК (1981), академик (1995) и вице-президент (с 1996) Академии естественных наук РК. Окончил в 1955 году лечебный фа­культет КазГМИ. С 1964 по 1975 годы работал в Алма-Атинском институте усовершенствования врачей Минздрава СССР - ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой туберкулеза и проректором по научной работе. Защитил в 1972 году докторскую диссертацию.

Куаныш Маскеев был членом Пленума Алматинского горкома, бюро Советского райкома КП Казахстана (1979-1988), депутатом городского Совета (1975-1988), членом Правления высшей медицинской школы СССР (1978-1987), Всесоюзных научных обществ фтизиатров (1973-1992), пульмонологов (1988-1992), членом проблемной комиссии "Пульмонология" АМН СССР (1981-1992), заместителем председателя Совета ректоров Алматы (1978-1987).

Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РК, Почетными грамотами Минздрава, Минвуза СССР и КазССР, значком "Отличнику здравоохранения", медалью им. С.П.Боткина (1984) за значительный вклад в медицинскую науку.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Куаныша Мубараковича.