Скончался бывший аким ЗКО

На 83-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель, дипломат Нажамедин Искалиев, сообщает Zakon.kz.

О смерти политика сообщает портал "Мой город".

Нажамедин Искалиев родился в 1941 году в селе Байбек Красноярского района Астраханской области.

С февраля 1992 по январь 1993 года возглавлял Западно-Казахстанскую область. Кроме того, Нажамеден Искалиев работал и во внешнеполитической сфере госслужбы. Был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Узбекистане, Таджикистане и Украине.

Нажамедин Ихсанович является отцом экс-акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева.

20 ноября стало известно о том, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет.