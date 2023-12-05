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Скончался бывший аким ЗКО

Фото: zhaikpress.kz Фото: zhaikpress.kz
На 83-м году жизни скончался известный казахстанский государственный деятель, дипломат Нажамедин Искалиев, сообщает Zakon.kz.

О смерти политика сообщает портал "Мой город".

Нажамедин Искалиев родился в 1941 году в селе Байбек Красноярского района Астраханской области.

С февраля 1992 по январь 1993 года возглавлял Западно-Казахстанскую область. Кроме того, Нажамеден Искалиев работал и во внешнеполитической сфере госслужбы. Был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Узбекистане, Таджикистане и Украине.

Нажамедин Ихсанович является отцом экс-акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева.

20 ноября стало известно о том, что экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет. 

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