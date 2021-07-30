На озеро Алаколь увеличился поток туристов

Наверное, в нашей стране нет человека, который не слышал бы о жемчужине Казахстана – озере Алаколь. Природно-рекреационные условия и культурно-историческое наследие Алакольского района Алматинской области позволяют развивать экологический, познавательный и лечебно-оздоровительный виды туризма.

По данным областного акимата, за 6 месяцев текущего года озеро Алаколь посетили 239717 человек. Им оказана услуга на сумму 1 млрд 421 млн тенге. Многие стекаются в целебные воды Алаколя не только для купания, но и для организации привлекательного и незабываемого отдыха. Стоит отметить, что из года в год растет и уровень сервисного обслуживания вдоль озера.

Несколько лет назад, когда я приезжала в Алаколь, ситуация была другой. А сейчас все изменилось до неузнаваемости. Отечественный туризм настолько развит, что даже в небольшом селе созданы все условия. Видеть, как на озере Алаколь все возрождается и возобновляется, очень радует. Главное, что здесь хорошо предусмотрены комфортные условия для отдыхающих. К примеру, на берегу озера особое внимание уделяется раздевалкам и туалетам современного типа, а самое главное различным зонам отдыха по доступным ценам. В целом и молодежь и старшее поколение убеждены в том, что озеро Алаколь является одним из самых незаменимых мест для отдыха, - сказала отдыхающая, турист Аяулым Шалкаровна.

В целях благоустройства района и создания удобств для туристов проводятся различные работы, в частности осуществляются работы по сбросу старого асфальтового покрытия и укладке нового дорожного полотна, ремонту мостов. Планируется, что данная дорога будет введена в эксплуатацию 31 декабря 2022 года. С 2020 года ведутся строительные и ремонтные работы по центральным канализационным системам на берегу озера, которые, как ожидается, будут завершены в конце этого года.

Кроме того, в 2019 году для установки модульных туалетов на берегу озера Алаколь, было выделено более 33 млн. тг, на эти средства было установлено 11 туалетов. Из них 9 в Акши, остальные 2 в селе Коктума. В 2020 году было дополнительно установлено 5 уличных туалетов.

Тем не менее, существуют еще ограничительные меры, карантин, связанные с эпидемиологической ситуацией. В связи с этим, в регионе проводится ряд мероприятий по профилактике коронавируса. На сегодняшний день, самым эффективным способом борьбы с Covid- 19 является вакцинация.

По словам медиков, с начала года в Алакольский район ввезено около 37 тысяч вакцин против "COVID-19". Это "Hayat-Vax", "CoronaVac", "QazVac", "Спутник-V". В регионе функционируют 18 пунктов и 7 передвижных прививочных помещений. Первый компонент от опасной противовирусной прививки получили 19 тыс. жителей, а второй-12 тыс. граждан.