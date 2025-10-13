В десятки раз увеличился поток китайских туристов в Казахстан

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции сообщила об увеличении потока медицинских туристов в нашу страну, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, за пять лет количество приезжающих к нам медицинских туристов увеличилось значительно.

"Всего несколько лет назад мы скромно говорили о потенциале медицинского туризма в Казахстане. Сегодня я могу сказать с полной уверенностью: потенциал стал реальностью. За пять лет – с 2021 года – поток туристов в нашу страну вырос более чем в 5 раз, а с ним и поток медицинских туристов. За этими цифрами скрывается настоящая революция в географии спроса. Меняется карта мира, и Казахстан уверенно занимает на ней свое место как центр медицинского туризма", – сказала Альназарова.

В частности, отмечает министр, поток въезжающих из Китая вырос в 24 раза, из Индии – в 40 раз.

"Из Турции, нашего главного конкурента и образца для трансляции опыта, – поток утроился", – добавила Альназарова.

