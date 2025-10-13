#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

В десятки раз увеличился поток китайских туристов в Казахстан

Флаги Китая и Казахстана, флаги КНР и РК, казахстанско-китайские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 13 октября 2025 года на международной конференции сообщила об увеличении потока медицинских туристов в нашу страну, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, за пять лет количество приезжающих к нам медицинских туристов увеличилось значительно.

"Всего несколько лет назад мы скромно говорили о потенциале медицинского туризма в Казахстане. Сегодня я могу сказать с полной уверенностью: потенциал стал реальностью. За пять лет – с 2021 года – поток туристов в нашу страну вырос более чем в 5 раз, а с ним и поток медицинских туристов. За этими цифрами скрывается настоящая революция в географии спроса. Меняется карта мира, и Казахстан уверенно занимает на ней свое место как центр медицинского туризма", – сказала Альназарова.

В частности, отмечает министр, поток въезжающих из Китая вырос в 24 раза, из Индии – в 40 раз.

"Из Турции, нашего главного конкурента и образца для трансляции опыта, – поток утроился", – добавила Альназарова.

Ранее мы писали, что более 20 новых гостиниц построят в Казахстане в ближайшие годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Минздрав отрицает существование "медицинской мафии" в регионах Казахстана
14:10, 07 октября 2025
Минздрав отрицает существование "медицинской мафии" в регионах Казахстана
В Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников
14:57, 27 января 2025
В Казахстане ужесточат уголовную ответственность за нападение на медработников
Альназарова про критику ОСМС: за 4 250 тенге в месяц казахстанцы получают полный доступ к медпомощи
13:31, 07 октября 2025
Альназарова про критику ОСМС: за 4 250 тенге в месяц казахстанцы получают полный доступ к медпомощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: