В работе Ashyq произошел сбой

30 июля 2021, 15:39
Фото: gov.kz

В Казахстане не работает приложение Ashyq, сообщает zakon.kz.

Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства! - говорится в Telegram-канале "Ashyq для участников проекта".

29 июля главный санитарный врач Казахстана подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства".

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Неполадки в работе приложения наблюдались еще 20 мая.

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