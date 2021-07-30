В работе Ashyq произошел сбой

В Казахстане не работает приложение Ashyq, сообщает zakon.kz.
Уважаемые пользователи сервиса Ashyq, сейчас наблюдаются технические неполадки в приложении. Приносим свои извинения за предоставленные временные неудобства! - говорится в Telegram-канале "Ashyq для участников проекта".
29 июля главный санитарный врач Казахстана подписал постановление "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства".
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Неполадки в работе приложения наблюдались еще 20 мая.
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