Какой будет школьная форма в новом учебном году в Казахстане

Какой будет школьная форма в новом учебном году, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, сообщает zakon.kz.

В преддверии начала нового учебного года актуализируется вопрос о школьной форме. До пандемии ее ношение было обязательным. Но в прошлом году, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение, которое позволяло ученикам в течение всего учебного года приходить в школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля, - написал глава МОН РК на своей странице в Facebook.

Отвечая на вопрос, будет ли школьная форма обязательной в предстоящем учебном году, Аймагамбетов пояснил, что он "и как родитель, и как министр образования и науки" является "сторонником ношения школьной формы".

Педагоги отмечают, что, помимо прочего, она также дисциплинирует детей, позволяет чувствовать общность с теми, кто ходит в ту же школу, и, что немаловажно, помогает уменьшить социальные различия между школьниками. Выслушав мнения родителей, педагогов, администраций школ и руководителей управлений образования, сделал вывод, что многие также ратуют за школьную форму. Но, взвесив все "за" и "против", мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля, - подчеркнул министр.

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Знаю, что у производителей школьной формы иное мнение на этот счет. В связи с этим ожидаю услышать несогласие как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы. Асхат Аймагамбетов

Глава МОН РК объяснил, чем руководствовалось ведомство при принятии данного решения.

Во-первых, с учетом эпидемиологической ситуации сейчас во многих регионах страны действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах - только в будние дни. И мы понимаем, что если родители массово отправятся в торговые центры и магазины для того, чтобы приобрести детям школьную форму, то это может спровоцировать очереди и риски заражения COVID-19. Во-вторых, в связи с временными экономическими трудностями в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Поэтому если родители в силу различных обстоятельств не могут приобрести ребенку школьную форму, то временно, в течение только следующего учебного года, школу можно посещать в одежде классического стиля. Асхат Аймагамбетов

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