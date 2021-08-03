Тяжелобольная экс-жена Андрея Аршавина готовится к операции

Бывшая жена Андрея Аршавина - журналист и модель Алиса Казьмина, которая страдает от аутоиммунного заболевания, готовится к операции, сообщает zakon.kz.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Спасибо, держусь. Осталось чуть-чуть до операции, - ответила Казьмина на вопрос фолловера о состоянии ее здоровья.

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В начале 2021 года экс-жена Аршавина сообщила, что у нее диагностировали некроз, разрушающий хрящи и ткани лица. Позднее она попала в больницу с перитонитом и даже провела некоторое время в коме. Также Казьмина переболела коронавирусом. Из-за аутоиммунного заболевания ее лицо изменилось до неузнаваемости, а ее состояние ухудшается с каждым днем. Казьмина ранее сообщала, что ей нужно провести срочную операцию, на которую у нее не хватает денег.

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Андрей Аршавин и Алиса Казьмина заключили брак в сентябре 2016 года, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг их брак.