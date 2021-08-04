Боксер Камшыбек Кункабаев завоевал "бронзу" на Олимпиаде

4 августа 2021, 12:47
Фото: olympic.kz

На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные поединки по боксу. Казахстанец Камшыбек Кункабаев смог завоевать бронзовую медаль турнира, передает zakon.kz.

Olympic.kz пишет, что капитан команды Казахстана по боксу, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, Камшыбек Кункабаев в полуфинале встретился с американцем Ричардом Торрес-младшим.

Соперник вел очень активный бой, часто атакуя Кункабаева.

Во втором раунде Камшыбек Кункабаев оказался в нокдауне. Из-за рассечения бой был остановлен. В итоге казахстанский спортсмен остановился на третьей позиции.

Кункабаев принес Казахстану четвертую медаль на Олимпиаде. Ранее бронзовые медали завоевали дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон.

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