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Боксер Камшыбек Кункабаев уступил сопернику в финале Азиады

Боксер Камшыбек Кункабаев уступил сопернику в финале Азиады Фото: пресс-служба министерства спорта
Казахстанский супертяжеловес Камышбек Кункабаев в финале Азиатских Игр уступил сопернику из Узбекистана и лишился "золота" соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Вечером 5 октября состоялся финал соревнований по боксу в рамках Азиатских Игр в китайском Хуанчжоу, на ринге встретились два супертяжеловеса из Казахстана и Узбекистана.

Камшыбек Кункабаев (+92 кг) уступил сопернику, узбекистанцу Баходиру Жалолову в финальном поединке. Таким образом, казахстанский боец лишился золотой медали.

Стоит отметить, что для Камышбека Кункабаева нынешняя медаль стала первой в карьере медалью Азиады, ранее соревнований в супертяжелом весе не было на соревнованиях.

Кункабаев ранее завоевал лицензию на Олимпиаду-2024. Пока он является единственным казахстанским боксером с пропуском на грядущие соревнования.

Ранее казахстанская боксерша Карина Ибрагимова завоевала серебряную медаль Азиады в китайском Хуанчжоу, проиграв в финальном бою Ю Тин Лин из Тайпея (Тайвань)

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