Боксер Камшыбек Кункабаев уступил сопернику в финале Азиады
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Вечером 5 октября состоялся финал соревнований по боксу в рамках Азиатских Игр в китайском Хуанчжоу, на ринге встретились два супертяжеловеса из Казахстана и Узбекистана.
Камшыбек Кункабаев (+92 кг) уступил сопернику, узбекистанцу Баходиру Жалолову в финальном поединке. Таким образом, казахстанский боец лишился золотой медали.
Стоит отметить, что для Камышбека Кункабаева нынешняя медаль стала первой в карьере медалью Азиады, ранее соревнований в супертяжелом весе не было на соревнованиях.
Кункабаев ранее завоевал лицензию на Олимпиаду-2024. Пока он является единственным казахстанским боксером с пропуском на грядущие соревнования.
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