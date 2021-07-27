Дзюдоист Елдос Сметов вернулся в Казахстан

Казахстанской дзюдоист Елдос Сметов вернулся домой с бронзовой медалью, сообщает zakon.kz.

По данным "Хабар 24", он прилетел в аэропорт Алматы рано утром 27 июля.

Спортсмена встретили родные и друзья, поклонники и звезды отечественной эстрады. В честь победы, там же в аэропорту, Сметову подарили автомобиль.

Спортсмен отметил, что Олимпиада прошла успешно.

Я боролся за победу до конца. Бронза – это тоже успех. Сами знаете, пандемия затронула все сферы жизни, в том числе и спорт. Многим пришлось прервать тренировки. В прошлом году я был в хорошей форме, а потом более полугода не занимался подготовкой, можно сказать. В любом случае, моя медаль – это достижение всей страны. Всем благодарен за то, что болели за меня, - сказал бронзовый призер олимпийских игр.

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Елдос уверенно дошел до полуфинала и уступил с небольшим отрывом двукратному чемпиону мира японцу Наохису Такато в 1/2.