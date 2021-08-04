Во сколько обошлась трансляция Олимпиады Казахстану 

Трансляция Олимпийских игр обошлась Казахстану в 6,250 млн долларов США, передает zakon.kz.

Мажилисмен, председатель ДПК "Ак жол" Азат Перуашев обратился с депутатским запросом. В нем он указал, что казахстанцы не смогли посмотреть выступление казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова на Олимпиаде в Токио. Во время его выступления на казахстанском телевидении показывали другие виды спорта. Это возмутило граждан. Партия "Ак жол" обратилась к властям с требованием срочно решить вопрос.

В Министерстве информации сообщили, что в 2018 году компания-правообладатель трансляции Олимпиады 2021 и 2022 годов предложила Казахстану купить права за 15 млн долларов (без технических расходов). Покупка прав на трансляцию Олимпиады в 2016-2018 годах обошлась стране в 5,1 млн долларов с учетом технических расходов, поэтому республика отказалась от предложения.

В феврале этого года телеканалы "Казахстан" и "Хабар" написали письмо правообладателю с просьбой снизить стоимость до уровня 2016-2018 годов. Но письмо было оставлено без ответа.

К переговорам подключились госорганы. Правообладатели согласились на снижение цены прямо перед началом Олимпиады. В итоге право на трансляцию летних Олимпийских игр в Токио, а также зимних Игр в Пекине Казахстан купил за 6,250 млн долларов с учетом технических расходов.

Правообладатели отказывались от предоставления соответствующих технических требований. Трансляция не проводилась в тестовом режиме, частота и формат спутниковых сигналов не совпадали.

В связи с поздним подключением, а также техническими причинами не было показано выступление Елдоса Сметова в онлайн-режиме, которое было запланировано в эфире телеканала "Хабар". В свою очередь в 21:00 24 июля на телеканале Qazaqstan выступление Сметова было показано в записи, - говорится в сообщении.

Все технические вопросы госструктурам, телеканалам и правообладателю удалось урегулировать вечером 24 июля.