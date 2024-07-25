Олимпиада-2024: где казахстанцы могут посмотреть трансляции

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В Казахстане трансляцию соревнований будут вести пять телеканалов, сообщает Zakon.kz.

Какие телеканалы:

"Казахстан",

Qazsport,

"Хабар",

"Ел Арна",

"Жибек жолы".

Отметим, что церемония открытия Игр будет транслироваться в прямом эфире телеканалов 26 июля в 22:25.

Ранее сообщалось, что 25 июля определился первый оппонент лидера сборной Казахстана по настольному теннису Кирилла Герасименко на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже. Соревнования по настольному теннису стартуют 27 июля. Первым соперником карагандинского спортсмена на стадии 1/32 финала будет чилиец Николас Бургос, занимающий 58-е место в мировом рейтинге ITTF.

