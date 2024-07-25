Олимпиада-2024: где казахстанцы могут посмотреть трансляции
Фото: pixabay
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В Казахстане трансляцию соревнований будут вести пять телеканалов, сообщает Zakon.kz.
Какие телеканалы:
- "Казахстан",
- Qazsport,
- "Хабар",
- "Ел Арна",
- "Жибек жолы".
Отметим, что церемония открытия Игр будет транслироваться в прямом эфире телеканалов 26 июля в 22:25.
Ранее сообщалось, что 25 июля определился первый оппонент лидера сборной Казахстана по настольному теннису Кирилла Герасименко на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже. Соревнования по настольному теннису стартуют 27 июля. Первым соперником карагандинского спортсмена на стадии 1/32 финала будет чилиец Николас Бургос, занимающий 58-е место в мировом рейтинге ITTF.
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