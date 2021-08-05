Из-за дороговизны кормов крестьяне в СКО режут и распродают скот

Проблема с кормами для животных дошла до северных регионов. Несмотря на то, что сейчас лето, кормить поголовье нечем. Цена на сено взлетела, а травы на полях катастрофически мало. Этот год - один из самых засушливых за очень долгое время, сообщает zakon.kz.

Многие крестьяне оказались на грани разорения, передает Первый канал "Евразия".

Что я вам дам? Нечем покормить. Голодные они стоят. Нет сена, а еще только утро. Там быки стоят голодные. Ничего нет.

Наталья Фабер расстроена до слез. С утра ревет голодная скотина, есть просит. Душу хозяйке рвет. В загонах - то, что осталось от личного стада. А было - 14 быков, семь коров, лошади, телята. Чтобы завести такое поголовье, женщина взяла кредит. Только расплатилась, и вот осталась у разбитого корыта. На сено больше 1 млн надо. Решение принято трудное - распродавать скот. Но коров, купленных за 320 000 тенге, и за 230 000 сейчас не берут.





Выплатила кредит, а теперь я коров за эту цену не продам, за которую я их купила. Мы с сыном вчера ездили везде, искали сено. Поля полные сена. Им уже ставить технику некуда, они технику выгоняют, все забивают сеном, а людям не продают. жительница села Покровка Наталья Фабер

В селе свободных земель нет, их поделили между фермерами. Они и продавали всегда избытки своего сена сельчанам. Засуха объемы снизила. И вот теперь взлетела вверх цена. Коровы в Покровке давно забыли вкус зерна и ячменя.

Если бы мы еще давали комбикорма, мы бы из кредитов не вылезали. Кормим сеном. житель села Покровка Сергей Фабер

Местные власти уверяют: нет таких "аховых" цен. Сельхозтоваропроизводители у них сознательные. И спекулянтов нет.

По продаже сена по 12 000 тенге таких фактов у нас нет. Я буду только "за" выявить, кто реализует. Это спекуляция. аким Есильского района Медет Оспанов

Телефоны торгующих сеном по селам этого района есть в открытом доступе.

Мне надо 300 рулонов. Сколько у вас есть? - 200 найдем. А какая цена? - 15 000. аким Есильского района Медет Оспанов

Ситуация в регионе сложная. Заготовлено 70% сена, отчитываются чиновники. Дней через 10 технику начнут перекидывать на уборку. Но если в разгар сенокоса такие цены, какими они будут к зиме? В селе Бидайык Уалихановского района не философствуют, разбирают, что есть.





Берут кредиты, занимают, кто-то откладывает деньги, чтобы хоть что-то купить. Его нет нигде. Все ищут, чтобы прокормить свою скотину. Готовы и по 15-20 тысяч за рулон отдать. жительница села Бидайык Татьяна Кирияш

Местная власть взывает к совести сельхозтоваропроизводителей и просит торговать не выше 5 000 за 300-килограммовый рулон. Но сила слова зачастую не срабатывает там, где маячит хорошая прибыль. Наказать предпринимателей за желание заработать никто права не имеет. За то, что в селах резко сокращается поголовье, они не в ответе.