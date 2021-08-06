Рейтинг самых самовлюбленных знаков зодиака

Астрологи рассказали, кого из представителей зодиакальной дюжины точно можно назвать нарциссом, сообщает zakon.kz.

Как отмечают специалисты, степень самовлюбленности зависит не только от воспитания и окружения человека, но и от его знака зодиака

Лев

Львы - слишком самоуверенные личности, которые, ко всему прочему, еще и чопорные всезнайки. С представителями этого знака невероятно сложно сработаться. Они верят лишь в то, что их мнение единственно верное и никогда не идут на компромисс. Ради достижения цели Львы готовы практически на все.

Скорпион

Когда у Скорпионов хорошее настроение - они приятные личности. Стоит представителям этого знака разозлиться - они тут же показывают своего внутреннего тирана. Чаще всего их совершенно не заботят проблемы окружающих, а мир они воспринимают в черно-белых тонах.

Водолей

Своенравные Водолеи прислушиваются к мнению окружающих только тогда, когда это в их интересах. В остальных случаях Водолеям неважно - кто и что думает. Представители этого знака достаточно меркантильны. Им свойственно тут же исключать из своей жизни тех, кто перестает приносить им пользу.

Дева

Девы - одни из самых самовлюбленных представителей зодиакальной дюжины. Они без ума от самих себя. Девы никогда не ищут чьего-то одобрения, и часами могут рассказывать окружающим о своей жизни.

Овен

Овны не переносят различные раздражители: громкие звуки, резкие запахи и людей со своей точкой зрения. Представители этого знака зодиака способны на помощь окружающим. Но если они предложили кому-то такую услугу, скорее всего, они нашли в ситуации личную выгоду.

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