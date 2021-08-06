Более 3 млн домашних животных могут погибнуть в Казахстане - животноводы

Национальная ассоциация животноводов прогнозирует массовую гибель скота и потерю доходов двух миллионов человек из-за засухи в южных регионах страны, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразии".

Весна была холодной, затянулась, шесть дней подряд шел снег, и в это время казахские животноводы очень много приплода потеряли. Но никто этот шум не поднял, правительство это не взяло во внимание! Дальше пошли холодные ночи, жаркие дни, из-за этого кормовая база не поднялась! На это тоже не обратили внимания. Но когда начал гибнуть скот массово в Кызылорде и Мангистау, тогда что-то подумали, но было уже поздно, - сказал председатель Национальной ассоциации животноводов Алмасбек Садырбаев.

Как уточняется, засуха уже добралась до поселков близ Балхаша. Под палящим солнцем высохли озера, трава выгорела. В селе Балатопар от голода мучительно погибает домашний скот.

В Казахстане наблюдается тренд деградации пастбищных земель. У нас уже в 2019 году было известно, что 20% пастбищных земель деградированы. Это происходит и в результате интенсивного ведения сельского хозяйства, на местах акиматы не утверждают план пастьбы. К этому накладывается изменение климата. В сельском хозяйстве должен быть план адаптации к изменениям климата, - говорит эколог Лаура Маликова.

Экономисты подтвердили: должной подготовки к природным перепадам в Казахстане нет. За рубежом, например, в такой ситуации спасаются созданием искусственных резервуаров и дополнительными запасами кормов.

У нас сельское хозяйство в ВВП страны занимает 5,2%. Поэтому засуха в Мангистау, Кызылорде. Она неприятна, но такого значимого большого влияния на ВВП не окажет. Большее влияние она окажет на цены, - говорит экономист Марат Каирленов.

Также сообщается, что скот упал в цене. Фермеры распродают животных с двойной уценкой. Садырбаев говорит, что уже потеряно 30% поголовья. Поэтому в стране продлили скидки на поставки сена в регионы, пострадавшие от засухи.

Будем возить данное прессованное сено внутри Казахстана по тем скидкам, которые мы применяли в июле. На 77% скидка, которая проводилась у нас в прошлом месяце, продлилась до 31 августа, - утверждает зампредседателя правления АО "НК "ҚТЖ" Оралхан Кулаков.

Между тем в Ассоциации животноводов уверены, что перевозка сена не решит проблему.

Там необходимы зерновые культуры. Президентом было дано четкое поручение Правительству: ограничить экспорт кормов. И что сделало Правительство? Да, ограничило экспорт силоса, сеножа, ржи, овса. Но этими культурами основные фермеры не пользуются. Они пользуются фуражным зерном 4-5 класса, фермеры пользуются кебек-отрубями и ячменем, а их вывозят! Наша страна за 30 лет даже не подумала о кормовой политике, - сетует Садырбаев.

Он считает, что падеж скота будет расти. По его пессимистичному сценарию, погибнет больше 3 млн животных. У представителей Минсельхоза другое мнение.

Ситуация сложная, но не критическая. В Мангистауской области падеж составил порядка 1159 голов скота, в Кызылординской области в Аральском районе погибло порядка 480 голов скота. Но если смотреть от общего объема поголовья областей, оно не превышает 1%, - говорит замдиректора Департамента производства и переработки животноводческой продукции Кайрат Мутаев.

В Минсельхозе создали рабочую группу для решения проблемы и собрали штаб по заготовке кормов. Между тем Европейский союз выделил Казахстану больше 100 млн тенге в качестве гуманитарной помощи фермерам.