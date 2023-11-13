Животноводы Абайской области бьют тревогу из-за дефицита сена

Животноводы Абайской области заявили о дефиците сена из-за погодных условий. Фермеров ожидает рост цен на корма, уверены они, сообщает Zakon.kz.

250 тонн сена не хватает животноводам Абайской области перед наступающей зимой. Такие расчеты сделали специалисты, передает 24kz.

На заготовке кормов сказалось жаркое засушливое лето, из-за чего в регионе уродилось мало травы. Дождливая осень помешала собрать траву для заготовок, говорят местные фермеры. Все это повлияло на цены: стоимость кормов резко подорожала.

"Погода в этом году не способствовала заготовке сена. Лето было засушливым без капли дождя. Теперь наоборот, все время льет. Приходится довольствоваться тем, что есть. Другого выхода у нас нет". Даулет Шакиртов, житель села Кайнар

Фермер заготавливает сено, не смотря на дождь. Чтобы корма не испортились, после сбора Шакиртов будет его просушивать.

Продавцы сена в регионе из-за погоды сами столкнулись с трудностями и вынуждены были поднять стоимость. Если в начале года тюк стоил 800 тенге, то сейчас он обходится в 1 400 тенге.

Животноводы обращаются к властям за помощью. Пока же фермеры помогают друг другу. Некоторые крестьянские хозяйства делятся с соседями.

"Не сказать, что у нас большие запасы. Засуха отразилась на всех. Но вошли в положение земляков, зима близко, надо как-то выходить из ситуации. Вчера сделали четыре рейса. Сегодня планируем столько же. Каждому домохозяйству реализуем по одному прицепу". Ардак Аскаров, житель села Кайнар

В акимате обещают завезти корма в ближайшее время. Но объемы не восполнят дефицит целиком.

"Скоро доставят 25 тонн сена. Со своей стороны мы тоже ищем поставщиков, ведём переговоры с хозяйствами. В десяти километрах от города есть хозяйство "Нұр". Там готовы реализовать 160 тонн сена". Ержан Сулейменов, заместитель руководителя городского отдела сельского хозяйства

Всего по области необходимо 48 тысяч тонн сена. Основную часть успели заготовить, но 3/4 пришлось завезти извне.

В начале ноября детская игра стала причиной крупного пожара в Абайской области. Ученики местной школы случайно сожгли сено стоимостью 4 млн тенге.