Названы симптомы легкой формы коронавируса

После прививки риск заражения коронавирусной инфекцией существенно понижается, а если вакцинированный все же заболеет, то болезнь протекает менее тяжело, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие симптомы COVID-19 считаются легкими. По его словам, речь идет о симптомах, похожих на проявления обычной простуды.

Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке, – сказал врач.

Симптомы тяжелого течения болезни совсем иные, подчеркнул он.

Это уже одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, проблемы с головой, когда человек плохо соображает и странно себя ведет, резкая слабость и температура тела выше 39 градусов, – пояснил Георгий Сапего.

Такие проявления чаще развиваются у не привитых людей с уже накопившимися проблемами со здоровьем.

Пожилые люди болеют тяжелее. Сопутствующие хронические заболевания вроде сахарного диабета, ожирения, проблем с иммунитетом также способствуют более тяжелому течению болезни, – отметил Георгий Сапего.

Прививка резко снижает вероятность более тяжелого варианта COVID-19, напомнил он. Даже первая доза вакцины уже через пару недель создает приличный иммунитет против новой коронавирусной инфекции, заключил врач в интервью радио Sputnik.