Облил жену спиртом и поджег – пьяная ссора в Павлодарской области

9 августа 2021, 18:45
Фото: zakon.kz

Застолье в одном из сел Павлодарской области закончилось трагедией. Муж облил жену спиртом и поджог, сообщает zakon.kz.

8 августа супруги были в гостях, где отмечали юбилей тестя. Нетрезвый супруг захотел поехать куда-то на своей машине, жена стала ему запрещать. Разгорелась ссора, в результате которой разозленный муж достал из холодильника спирт, облил им супругу и поджег.

Когда она вспыхнула, мгновенно протрезвевший муж бросился ее тушить, снимать горевшую одежду. Затем вызвал скорую.

Сельчанка с ожогами первой степени госпитализирована в больницу города Павлодар. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 107 УК Республики Казахстан. первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров


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