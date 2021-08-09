Облил жену спиртом и поджег – пьяная ссора в Павлодарской области

Застолье в одном из сел Павлодарской области закончилось трагедией. Муж облил жену спиртом и поджог, сообщает zakon.kz.

8 августа супруги были в гостях, где отмечали юбилей тестя. Нетрезвый супруг захотел поехать куда-то на своей машине, жена стала ему запрещать. Разгорелась ссора, в результате которой разозленный муж достал из холодильника спирт, облил им супругу и поджег.

Когда она вспыхнула, мгновенно протрезвевший муж бросился ее тушить, снимать горевшую одежду. Затем вызвал скорую.

Сельчанка с ожогами первой степени госпитализирована в больницу города Павлодар. По данному факту полицией начато досудебное расследование по статье 107 УК Республики Казахстан. первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров