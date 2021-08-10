Минсельхоз перечислит однодневную зарплату фермерам Мангистауской области

Министерство сельского хозяйства призывает помочь фермерам Мангистауской области, где произошел массовый падеж скота из-за засухи и отсутствия кормов. Само ведомство пожертвует однодневную заработную плату в помощь нуждающимся сельскохозяйственникам, передает корреспондент zakon.kz.

Я попросил акимат Мангистауской области открыть специальный счет, на который все небезразличные граждане и коллективы Казахстана могли бы отправлять пожертвования. Министерство сельского хозяйства приняло решение направить на помощь нуждающимся фермерам и личным подсобным хозяйствам Мангистауской области свою однодневную заработную плату. Думаю, в стороне не останутся и другие компании, - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Он напомнил о фондах помощи, которые открыли в регионах, пострадавших от засухи, и поручил их руководителям активизировать работу по сбору средств, кормов и зернофуража.

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Нам от вас нужны конкретные объемы собранных в эти фонды ресурсов с тем, чтобы уже сейчас продумывать логистику их доставки пострадавшим регионам. Прошу вас поддержать деятельность волонтерских организаций, которые по собственной инициативе уже поставили пострадавшим регионам 150 вагонов сена и намерены довести объемы поставок до 2000 вагонов, - добавил Карашукеев.

По его словам, только в Западно-Казахстанской области волонтеры собрали и отгрузили 22 вагона сена и подготовили к отправке еще 25 вагонов. В Павлодарской области заготовлено и собрано кормов почти уже на 20 вагонов. В Алматинской области 15 вагонов загружены сеном, собрано и готовы к отгрузке еще около 50 вагонов.

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Ваша помощь нужна в решении проблемных вопросов по организации погрузочно-разгрузочных работ на станциях, предоставления им информации о нуждающихся в помощи. Здесь должны подключиться акиматы. У волонтеров множество проблем, которые они без вашей помощи не решат. Обратитесь к бизнес-сообществу ваших регионов, давайте найдем финансирование для удешевленной транспортировки собранных волонтерами кормов, - попросил и.о. министра сельского хозяйства.

10 июля на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана высказал недовольство работой Сапархана Омарова, который занимал пост министра сельского хозяйства. По словам главы государства, ведомство не решило вопросы с падежом скота из-за засухи и отсутствия кормов. В этот же день Сапархан Омаров был уволен.

Тамила Языкова, Нур-Султан