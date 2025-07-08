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Общество

Когда казахстанцы смогут покупать мясо напрямую у фермеров

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 12:14 Фото: Zakon.kz
В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) ответили на вопрос, когда казахстанцы смогут напрямую покупать мясо у фермеров без посредников, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году МСХ заявляло о запуске мобильного приложения Tort Tulik. Приложение критикуют сельхозпроизводители за плохую работу. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 8 июля 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства сообщил, что знает о проблемах и сбоях.

"Мы знаем, что привыкать надо, и время надо. Поэтому эта система будет работать, определенные изменения внесли. Сейчас система более-менее нормально работает", – сказал Сапаров.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин отметил, что Tort Tulik все еще совершенствуется. Оно создано для того, чтобы фермеры получали все услуги через приложение: от постановки животных на учет и до вызова врача перед убоем для выдачи ветеринарной справки.

"Есть изъяны, над чем мы сейчас работаем, постоянно совершенствуем, и эта система, я думаю, это будущее нашей ветеринарии, и она в скором времени будет работать так, как мы желаем", – считает Амангалий Бердалин.

Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов пояснил, что приложение развивается поэтапно. На первом этапе его сделали для владельцев сельхозживотных. На втором этапе оно будет доступно и для остальных казахстанцев.

"Сейчас мобильное приложение для всех физических лиц имеет ограниченную функцию. Касательно купли-продажи мяса. Это у нас предполагается как второй этап. Мы сейчас работу ведем и планируем до конца года второй этап уже полностью реализовать и запустить", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год.

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Бауыржан Муканов
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