Пенсионные активы ЕНПФ достигли 12,8 трлн тенге

О восстановлении роста пенсионных активов на фоне снижения темпов изъятий рассказал председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев, сообщает zakon.kz.

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Пенсионные активы ЕНПФ за июль увеличились на 42 млрд тенге или 0,3% - до 12,8 трлн тенге. Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза, - сообщил глава Нацбанка РК на заседании правительства.

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Количество исполненных заявок граждан на 31 июля составило 403 тыс. на сумму 1,685 млрд тенге, из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий. Ерболат Досаев

Он отметил, что инвестиционный доход пенсионных активов с начала составил 821 млрд тенге.

В результате обеспечена доходность на уровне 6,5% при инфляции 5,3%, за 12 месяцев - 10,6% при инфляции 8,4%. Ерболат Досаев