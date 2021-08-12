Выживший пассажир упавшего на Камчатке Ми-8 рассказал, как спасся

Выживший пассажир упавшего на Камчатке Ми-8 рассказал о спасении, передает zakon.kz.

Как сообщили представители заповедника, после падения выжившие смогли самостоятельно выбраться из пассажирского салона и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника.

Виктор Стрелкин прилетел на Камчатку во вторник, 10 августа. В рамках экскурсионной программы для туристов на 12 августа была запланирована вертолетная экскурсия.

Подробности проведения поисково-спасательной операции выжившего туриста сообщает официальный сайт правительства Камчатского края.

Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил только тогда, когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров, - рассказал пострадавший.

По мнению выжившего пассажира, спастись из затонувшего вертолета удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия.

Вода была очень холодная, низкий туман. Вокруг уже барахтались люди, звали на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через 5 минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым. Второй спасли гида Анастасию. Затем достали второго пилота и механика. По словам других выживших, второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом, - добавил Стрелкин.

Спасенный турист отметил работу инспекторов заповедника, рассказал, что действовали они очень слаженно и быстро. Виктор считает, что тем, кто находился в воде, жизнь спасло то, что на берегу пострадавших укутали в пледы, дали теплое питье и оказали необходимую медицинскую помощь.

Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолета. После того как услышали «хлопок», они сразу же сели в лодки и поплыли к нам, тем самым нас спасли, - заключил пострадавший.

Вертолет Ми-8 АО "Витязь-Аэро" упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке ночью 12 августа. На борту находились 16 человек.

Крушение судна произошло после неудачной попытки приземления в Курильское озеро, где воздушное судно затонуло. На борту находились 13 туристов из Москвы из Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться на берег, остальные остаются под водой.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка экипажа. В качестве наиболее вероятной версии рассматривается ошибка пилотирования: вертолет приземлялся в условиях густого тумана, поэтому командир воздушного судна мог не разобраться, куда он садится.

К поискам пассажиров затонувшего вертолета МИ-8 подключатся военные.

Обломки вертолета находятся на удалении примерно 800 метров от берега и на глубине более 130 метров. Водолазы МЧС не могут работать на такой глубине. Поэтому сейчас мы обратились к Министерству обороны за содействием. Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы. Поисковые работы продолжаются. На месте остались 15 спасателей МЧС, включая 6 водолазов, развернут полевой лагерь. Следственные органы в настоящее время устанавливают возможные версии и обстоятельства произошедшего, - заявил губернатор края Владимир Солодов.

Спасены восемь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Поисково-спасательная операция продолжается.