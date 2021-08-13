Кожагапанов прокомментировал предложение разделить Министерство культуры и спорта

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов прокомментировал предложение о разделении ведомства на два госоргана, передает корреспондент zakon.kz.

Речь идет о создании отдельного министерства, курирующего вопросы спорта.

Мы читали, что в СМИ звучали такие предложения. Однако вы понимаете, что это решает руководство - глава государства, премьер-министр. Здесь будем исходить от решений высшего руководства страны, - ответил Ерлан Кожагапанов.

Отметим, такое предложение прозвучало после провала на Олимпиаде в Токио.

Ранее генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Андрей Крюков сообщил, что будет проведен анализ результатов казахстанской сборной на Олимпийских играх-2020. Он пообещал, что до 10 сентября спортивными федерациями будет предоставлен детальный отчет.

Тамила Языкова, Нур-Султан