Казахстанских звезд оштрафовали за появление на открытии бургерной

Несколько казахстанских звезд - блогеров и вайнеров - оштрафовали за нарушение ограничительных карантинных требований, сообщает zakon.kz.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов дополнил комментарии по факту нарушения ограничительных карантинных требований в Royal Tulip Almaty.

Управлением санитарно-эпидемиологического контроля совместно с Управлением полиции Медеуского района проведена работа в рамках административного производства в отношении участников (Black Star Burger) на территории отеля Royal Tulip.

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В итоге были составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 425 КоАП РК на следующих участников, нарушивших ограничительные карантинные требования: Туребаев М.М., Есеева Д. С., Умарова Р. М., Бигалиева Л.А., Мейстер К.А.

Санкция указанной статьи предусматривает штраф в размере 30 МРП (87 тысяч тенге).

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