Девочку, издевавшуюся над щенком, поставили на учет

Девочку-садистку, которая жестоко издевалась над щенком, поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщили в полиции Алматинской области, где и было заведено уголовное дело, передает Первый канал "Евразия".

Инцидент случился на прошлой неделе. В Сети появилось шокирующее видео, где 14-летняя школьница издевалась над беспомощным щенком. Она дважды сбросила его с высокого обрыва на камни. При этом девочка комментировала происходящее и заявила, что животное ей "ни капли не жалко". К счастью, собачка по кличке Адель чудом выжила. У нее сломаны ребра и отбиты внутренние органы. Сейчас щенок в ветеринарной клинике и идет на поправку. С подростком же работают детские психологи.

Девочка не безнадежна, она не живодер. Я не могу сказать, что у нее есть ненависть к животным. Она их не очень любит, но и не ненавидит. То есть нет какой-то агрессии. Поэтому мы решили, что не будем карателями, не будем требовать для нее какого-то особого наказания, поскольку она несовершеннолетняя. президент Общественного фонда Animal Security Наталья Сульжик