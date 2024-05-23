В Атырау задержан живодер, истязавший щенка на глазах у детей

Полицейские Атырау задержали мужчину, издевавшегося над щенком на территории детского сада, сообщает Zakon.kz.

Шокирующие кадры появились в соцсетях. На видео мужчина подходит к собаке, играющей с детьми, и несколько раз с силой швыряет ее об стену.

Внимание! На видео жестокие кадры!







"Щеночек остался жив, и ему требуется лечение. Диагноз на данный момент – закрытая черепно-мозговая травма. Плохо с координацией, все время лежит, не кушает, рвота. Находится на передержке у волонтера", – написала автор поста.

В полиции рассказали, что 30-летний подозреваемый задержан.

"В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – говорится в сообщении.

Ранее в Алматы на видео сняли усилия группы людей по спасению собаки, упавшей в реку.