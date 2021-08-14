МакSим частично не помнит некоторые события до комы

Российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), которую 13 августа выписали из московской больницы, потеряла память после выхода из комы, передает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

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Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру, открытие собственной школы и последний концерт в Казани, - рассказала менеджер Яна Богушевская.

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По словам Богушевской, несмотря на то, что показатели здоровья артистки постепенно приходят в норму, и она уже вернулась домой для дальнейшего лечения, ей предстоит долгая реабилитация. Менеджер добавила, что на данный момент Абросимова все еще тяжело передвигается: у нее быстро появляется одышка и головокружение.

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О том, что певица пошла на поправку, ее представители сообщили 3 августа. МакSим смогла самостоятельно дышать через кислородную маску. Артистка находилась в отделении реанимации московской клинической больницы №52 с конца июня текущего года.