Поручил принять меры - Токаев о ситуации в Афганистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане, передает zakon.kz.

Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий, - говорится в сообщении, опубликованном главой государства в Twitter.

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Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам. МИД РК официально заявил, что от американской стороны не поступало подобных обращений.

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