Токаев поручил принять меры против киберугроз в Казахстане
Согласно опубликованным данным Акорды, глава государства напомнил, что в недавнем Послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности.
Поэтому в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с современными киберугрозами и методами противодействия им, защитой критически важной информационной инфраструктуры, развитием индустрии кибербезопасности и совершенствованием системы подготовки кадров.
Так, Токаев отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.
Фото: akorda.kz
Наряду с этим президент назвал приоритетными задачами обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки.
Как он подчеркнул, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведении в киберсреде.
Фото: akorda.kz
По итогам заседания президент поручил принять ряд мер, направленных на снижение стратегических рисков и решение системных вопросов кибербезопасности.
С докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмический промышленности Жаслан Мадиев и председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.
13 августа Токаев проводил заседание Совбеза по вопросам противодействия наркотизму. Тогда он отметил, что ситуация с распространением этого социального зла приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.