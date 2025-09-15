Токаев поручил принять меры против киберугроз в Казахстане

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева сегодня, 15 сентября 2025 года, состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения кибербезопасности и защищенности цифровой среды для граждан, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным Акорды, глава государства напомнил, что в недавнем Послании он поставил задачу превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Ее решение требует принятия комплексных мер, в том числе в сфере кибербезопасности.

Поэтому в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с современными киберугрозами и методами противодействия им, защитой критически важной информационной инфраструктуры, развитием индустрии кибербезопасности и совершенствованием системы подготовки кадров.

Так, Токаев отметил особую значимость борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также мер по наращиванию компетенций госорганов, задействованных в расследованиях киберпреступлений.

Фото: akorda.kz

Наряду с этим президент назвал приоритетными задачами обеспечение защищенности персональных данных граждан и ужесточение ответственности за их утечки.

Как он подчеркнул, необходимо усилить профилактическую работу среди населения с целью широкого разъяснения принципов безопасного и ответственного поведении в киберсреде.

Фото: akorda.kz

По итогам заседания президент поручил принять ряд мер, направленных на снижение стратегических рисков и решение системных вопросов кибербезопасности.

С докладами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмический промышленности Жаслан Мадиев и председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев.

13 августа Токаев проводил заседание Совбеза по вопросам противодействия наркотизму. Тогда он отметил, что ситуация с распространением этого социального зла приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.