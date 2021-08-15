Посольство Казахстана продолжает функционировать в Кабуле

15 августа 2021, 15:14
Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане, передает zakon.kz.

Администрации Президента и Министерству иностранных дел поручена координация деятельности государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана. Посольство РК продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе, - говорится в сообщении, опубликованном главой государства в Twitter.

Отмечается, что принимаются меры по обеспечению безопасности персонала.

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Ранее в СМИ появилась информация, что США просят Таджикистан, Казахстан, Узбекистан временно разместить около 9 тыс. афганцев, помогавших американцам. МИД РК официально заявил, что от американской стороны не поступало подобных обращений. Позже Токаев провел совещание с руководителями силовых органов по ситуации в Афганистане и поручил принять меры для обеспечения безопасности казахстанских граждан и дипломатов.

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