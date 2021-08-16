Падение Ми-8 на Камчатке – найден "черный ящик"

Тела еще трех погибших в падении Ми-8 в камчатское озеро нашли внутри вертолета и, предположительно, "черный ящик", сообщили местные власти. На месте работают военные со специальным оборудованием и водолазы МЧС, передает zakon.kz.

Сегодня основная нагрузка по поиску и поднятию тел и вертолета ложится на военных и сотрудников МЧС. Сейчас подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета. На месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС. Военные обследуют дно озера. В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность. На сегодняшний день военные занимаются обнаружением обломков и отмечают на карте, где они находятся. Все основные части вертолета найдены, – сказал заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.

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Как сообщает официальный сайт правительства Камчатского края, Василевский рассказал, что 15 августа была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и предположительно "черный ящик". Специалисты попытаются открыть заднюю створку, для того чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование.

Отметим, по линии перевозчика "Витязь-Аэро" было принято решение о дополнительных выплатах семьям погибших: 2 миллиона рублей по страховому порядку, а также 1 миллион от авиакомпании.

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12 августа стало известно, что вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них - в реанимации. Четверо не пострадали.

Правоохранительные органы расследуют дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.