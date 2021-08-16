В каком регионе Казахстана чаще происходят ДТП

Алматы является лидером по количеству зарегистрированных за семь месяцев 2021 года дорожно-транспортных происшествий, меньше всего аварий произошло в Северо-Казахстанской области, передает zakon.kz.

По данным ranking.kz, 7,2 тыс. ДТП зарегистрировали в Казахстане за январь-июль 2021 года, что на 14,5% больше, чем годом ранее.

Лидирует в списке Алматы - с начала года в южной столице произошло 2 тыс. аварий, что на 35,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Следом расположилась Алматинская область, где зарегистрировали 1,3 тыс. ДТП (+26,5%). Тройку регионов-антилидеров замыкает Жамбылская область (576 ДТП, +10,8%).

Меньше всего аварий зарегистрировали в Северо-Казахстанской области (97 ДТП, -1%).

Рост числа ДТП в текущем году наблюдается только в семи регионах из 17, в остальных зафиксировано снижение, - говорится в сообщении.

В результате ДТП за январь-июль 2021 года в стране пострадали 10,6 тыс. человек - сразу на 16% больше, чем годом ранее. Среди них численность раненых выросла на 15,8% - до 9,5 тыс. человек, в том числе 5 тыс. мужчин, 4,5 тыс. женщин, 1,9 тыс. несовершеннолетних. Всего госпитализировали 4,2 тыс. человек из 9,5 тыс. раненых. Погибли в ДТП с начала года более 1 тыс. человек - на 17,6% больше, чем годом ранее; в том числе 733 мужчины, 284 женщины, 89 несовершеннолетних.

Наибольшее число граждан пострадало от ДТП в региональном разрезе в Алматы (2,4 тыс. человек), а также в Алматинской (2,1 тыс. человек) и Жамбылской (966 человек) областях.

Ранее зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов сообщил, что за текущий период транспортная дисциплина со стороны водителей на дорогах страны ухудшилась. Количество выявленных нарушений за семь месяцев по сравнению с периодом 2020 года возросло на 60%. Практически в два раза увеличилось количество нарушений требований знаков и разметки, на 27% - нарушений пользования световыми приборами, на 50% - нарушений правил перевозки пассажиров и грузов и на 100% - нарушений правил остановки и стоянки.