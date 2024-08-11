В каких регионах Казахстана самые дешевые квартиры в новостройках

В июле 2024 года цены на квартиры в новостройках подорожали только в двух городах. В остальных 18 регионах изменений в стоимости нового жилья не зафиксировано, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, в июле недвижимость от застройщика подорожала на 0,1% (по сравнению с июнем).

Стоимость нового жилья выросла по итогам второго летнего месяца лишь в двух регионах:

в Павлодаре, где квартиры прибавили в цене в среднем 3,1%;

в Шымкенте – цена подросла на +1,1%.

В Астане, Алматы и остальных 16 регионах стоимость новостроек осталась на уровне июня. При этом снижение не зафиксировано ни в одном регионе Казахстана.

А вот в годовой динамике есть интересные моменты. К июлю 2023 года цены на новое жилье выросли в среднем на 2,4%.

Самый высокий годовой прирост:

в Актобе (+7,5%);

в Талдыкоргане (+7,2%);

в Кызылорде (+7,1%).

В Алматы за год новостройки подорожали на 3,9%, в Астане – на 2,2%, в Шымкенте, наоборот, подешевели на 2,2%.

Годовое снижение также зафиксировано в двух регионах:

в Атырау, где цена упала в среднем на 1,7%;

в Усть-Каменогорске – 0,8%.

В июле 2024 года средняя цена за квадрат в новой однокомнатной квартире составила 488 859 тенге.

Самые высокие цены на новостройки традиционно:

в Астане – 584 416 тенге;

в Алматы – 567 618 тенге;

в Шымкенте – 425 413 тенге.

Перевалила отметку 400 тыс. за квадрат первичка в Актау. Средняя цена сегодня – 409 711 тенге за 1 кв. м.

Самая дешевая первичка:

в Актобе – 280 тыс. тенге за квадратный метр;

в Уральске – 287 тыс. тенге за квадратный метр;

в Кокшетау – 306 тыс. тенге за квадратный метр.

О том, как будет складываться ситуация на рынке недвижимости страны, рассказал журналистам 26 июля 2024 года председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков. По его словам, резкого падения цен на квартиры казахстанцам ждать не приходится.

Ранее эксперты рассказали, когда выгоднее арендовать жилье и что будет с ценами на съемные квартиры осенью 2024 года.