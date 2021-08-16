Сын Виктора Цоя подал жалобу в суд из-за фильма об отце

Мосгорсуд рассматривает апелляцию сына Виктора Цоя из-за фильма о его отце. Александр Цой подал апелляционную жалобу на решение Савеловского суда, который отказался рассматривать иск к авторам фильма "Цой", передает zakon.kz.

Cын лидера рок-группы "Кино" обратился в суд из-за ленты "Цой" режиссера Алексея Учителя, вышедшей в прошлом году, сообщает ФАН. Цой-младший подал исковое заявление о защите права на охрану изображения к авторам кинокартины. Как утверждает истец, ответчики использовали ранее не обнародованные фотографии Виктора Цоя без разрешения сына лидера группы "Кино".

Это не единственное судебное разбирательство, в котором фигурирует имя Александра Цоя. Например, ООО "Музыкальное право" предъявило иск к самому мужчине из-за прав на песни. Этот вопрос будет рассматриваться в Савеловском суде 10 сентября. Сын музыканта также подавал иск в компанию "РОК" по поводу права на свое изображение, но заявление было возвращено.

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Согласно законодательству, Александр Цой может пользоваться исключительными правами на произведения отца в течение 50 лет после смерти музыканта. По истечении этого срока культурное наследие основателя культовой рок-группы станет общественным достоянием.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. В 31-ю годовщину смерти музыканта поклонники "Кино" собрались на Арбате, чтобы исполнить его песни.

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