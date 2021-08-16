Из-за отмены регулярных рейсов в аэропорту Кабула начался хаос. В социальных сетях появились видео, как граждане Афганистана пытаются покинуть страну, цепляясь за шасси самолета, сообщает zakon.kz.

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Также на видео видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси. Возможно, это именно они сорвались вниз с взлетающего лайнера.

По информации РИА Новости, в результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула погибли несколько человек. По данным агентства Франс Пресс, это произошло, когда толпа людей вышла на взлетную полосу.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно.

США и Великобритания, Франция вывозят из Афганистана своих граждан. Как заверили в МИД РК, граждан Казахстана в Афганистане нет.

Министерство обороны Америки планирует дать временное убежище 30 тысячам беженцев. Базы будут располагаться в фортах МакКой в Висконсине и Блисс в Техасе. Также Кыргызстан примет 500 студентов из Афганистана.