СК "Евразия" выплатила около трех млн тенге матери пострадавшего в ДТП ребенка

В Казахстане растет число ДТП с участием детей. Только за первые пять месяцев этого года, по данным Генеральной прокуратуры РК, в авариях погибли 856 несовершеннолетних.

Больше всего несчастных случаев происходит в населенных пунктах - 74% от общего количества. Поэтому уровень аварийности с участием детей остается серьезной и значительной проблемой для нашей страны. На этом фоне стоит напомнить о важности страхования гражданско-правовой ответственности водителей автотранспортных средств. пресс-служба АО "Страховая компания "Евразия"

Инцидент произошел 26 января этого года в селе Алпамыс (Туркестанская область). Водитель автомобиля Аudi 100, грубо нарушив ПДД, совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате был сбит ребенок, 2013 года рождения. Несовершеннолетнего доставили в больницу в тяжелом состоянии со множественными травмами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные точечные раны лица и туловища, закрытый фрагментарный перелом левой бедренной кости со смещением. Несмотря на все усилия врачей, учитывая серьезные травмы, ребенку установлена инвалидность.

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Так как ответственность водителя, допустившего ДТП, была застрахована в СК "Евразия", согласно договору страхования, после сбора всех необходимых документов матери пострадавшего школьника была осуществлена страховая выплата в размере 2,9 млн тенге. пресс-служба АО "Страховая компания "Евразия"

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В ДТП с участием детей никто из виновных не ставил своей задачей специально навредить ребенку. Вне зависимости от того, есть у водителя ребенок или нет, общечеловеческие нормы формируют у большинства из нас трепетное и нежное отношение к детям. Поэтому любое ДТП с участием ребенка в СК "Евразия" находится на особом контроле. Жизнь и здоровье малышей являются высшей ценностью и не могут подлежать денежной оценке. Но в реалиях современного мира все чаще возникают ДТП, в результате которых страдают дети, а выплаты, полученные от страховых компаний, родители тратят на лечение и реабилитацию деток. Следует помнить, что на сегодняшний день лимиты ответственности по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств определены законодательством РК. член правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев

По данным МВД РК, за семь месяцев текущего года на дорогах Казахстана погибли 1017 человек. Больше половины из них (58%) погибли в результате трех самых частых видов ДТП: это наезды на пешеходов (273 погибших, или 27% от всех погибших в ДТП), опрокидывания (176 погибших, 17%) и встречные столкновения автомобилей (141 погибший, 14%).