В Шымкенте не готовятся ко встрече беженцев из Афганистана - акимат

17 августа 2021, 13:27
Фото: кадр из видео

В акимате Шымкента прокомментировали информацию о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана, передает zakon.kz.

Информация о подготовке ко встрече беженцев из Афганистана не соответствует действительности. пресс-служба акимата Шымкента

Читайте также: Уровень жизни резко упадет, ситуация ухудшится - что говорят эксперты о будущем Афганистана

В ведомстве уточнили, что "в школе №120 населенного пункта Тогус ведутся плановые работы по подготовке к новому учебному году".

Читайте также: Шокирующее фото с афганцами в самолете распространяют в Сети


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?