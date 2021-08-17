ЮНЕСКО призывает защитить памятники в Афганистане

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призывает международное сообщество защитить объекты культурного наследия в Афганистане, передает zakon.kz.

ЮНЕСКО внимательно следит за событиями, которые происходят в Афганистане, и координирует свои действия с партнерскими агентствами в системе Организации Объединенных Наций для обеспечения безопасности персонала. Богатое и разнообразное наследие, находящееся на территории Афганистана, имеет исключительную ценность для всего человечества. И это наследие должно быть сохранено, - сообщил ТАСС представитель пресс-службы организации Тома Малар.

Речь идет в первую очередь о Национальном музее Афганистана в Кабуле, Музее исламского искусства в Газни, объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО - Минарете и археологических объектах в Джеме, а также о культурном ландшафте и археологических находках в долине Бамиан.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная на территории Казахстана организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.