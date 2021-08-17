Полицейский, уволенный в Капшагае за драку, записал видео с петлей на шее

Полицейский, которого уволили после драки с охранниками кафе Del Mare в Капшагае, записал видео, где обратился к руководству Казахстана. В конце ролика он набросил на себя петлю. Дальнейшие рваные кадры и звуки дают понять, что он пытается покончить с собой, сообщает zakon.kz.

Информация о драке, попавшей на видео в городе Капшагай, обошла все СМИ Казахстана. Выяснилось, что это сотрудники Капчагайского отдела полиции избивают двоих охранников развлекательного комплекса Del Mare.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 августа 2021 года и попал на видео камер наблюдения, которое разошлось по Сети.

После этого сотрудники были уволены из органов внутренних дел, а по факту драки было возбуждено уголовное дело.

Недавно история получила продолжение.

В редакцию Информационного агентства "Kapshagai info" было передано видеообращение сотрудника следственного отдела Капчагайского отдела полиции старшего лейтенанта полиции Алишера Темешова, который участвовал в драке с охранниками.

На кадрах он обращается к Нурсултану Назарбаеву и Касым-Жомарту Токаеву, объясняет, что жить так дальше не может и что справедливость в этой стране найти нельзя. Затем излагает свою версию произошедшего в ту ночь.

Драка произошла из-за того, что охранник подошел к нам и беспричинно начал обращаться в грубой форме и потребовал покинуть кафе. Мы объяснили ему, что администратор заверила нас, что у них есть лицензия на работу в ночное время. Охранник сказал нам выйти на улицу и поговорить с ними. Мы все вышли, и началась драка. К нам подошел второй охранник и брызнул нам в лицо слезоточивым газом. Мы все ничего не видели, не могли дышать и разбежались по сторонам. Потом разъехались по домам. Алишер Темешов

По его словам, на следующий день, после того, как видео попало в соцсети и СМИ, руководство ОП Капшагая пригласило участвовавших в драке сотрудников написать рапорт об увольнении по собственному желанию.

Затем, узнав, что их хотят арестовать, бывшие полицейские стали искать адвокатов, большинство из которых отказались браться за резонансное дело.

Алишер Темешов извинился от себя и своих коллег за произошедшее. На заключительных кадрах он набрасывает себе на шею петлю и, судя по звукам и обрывочным кадрам, вешается.

Слышны другие голоса, видимо, в помещении были еще люди, и они пришли к нему на помощь.

Данное видео не рекомендуется смотреть чувствительным людям.

Начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев прокомментировал данное видео.

По его словам, Управлением собственной безопасности Департамента полиции Алматинской области были установлены все участники инцидента. На данный момент расследуется уголовное дело по факту хулиганства (пункт 1 части 2 статьи 293 УК).

Для выяснения обстоятельств произошедшего допрошен весь персонал кафе, который подтвердил факт хулиганских действий со стороны посетителей. От пострадавших двух охранников кафе поступили заявления о привлечении к уголовной ответственности лиц, причинивших им телесные повреждения. Судебно-медицинской экспертизой зафиксированы побои всего тела у обоих охранников кафе. Видеозаписи избиения не вызывают никаких сомнений в причастности уволенных по отрицательным мотивам сотрудников полиции к расследуемому преступлению. начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Более подробная информация по уголовному делу не может быть предана гласности в интересах следствия.

Серик Кудебаев констатировал, что принадлежность к правоохранительной службе возлагает на полицейских еще большую ответственность за поведение и действия не только на работе, но и в быту.



Руководство Департамента полиции Алматинской области и дальше будет жестко придерживаться позиции по незамедлительному реагированию на все нарушения закона, тем более в собственных рядах. Ни один из виновных и "замаравших честь мундира" не уйдет от предусмотренной законом ответственности. начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев

Ранее сообщалось, что в Капчагае пьяные полицейские избили охранников кафе Del mare после требования покинуть заведение. После чего полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.