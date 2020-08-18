Не все студенты получат образовательную визу в зарубежные вузы в 2021 году

Куда поступают казахстанцы, столкнувшиеся с отказом в визе.

Ежегодно каждый десятый студент уезжает учиться за границу. Больше всего казахстанцев обучаются в России и Китае. Также привлекательными для наших студентов являются учебные заведения в США, Великобритании, Малайзии, Германии и Нидерландах.

В период пандемии многие студенты столкнулись с отказом в образовательной визе ряда зарубежных стран. Несмотря на то, что в консульствах и посольствах заявляют, что приглашение вуза является достаточной причиной для въезда в страну, реальность не всегда соответствует ожиданиям. Аналогичная ситуация и в странах СНГ. Яркий пример такого несоответствия - россиянин Михаил Новоселов, который в период пандемии прожил в аэропорту Франкфурта на Майне пять дней. Несмотря на то, что посольство подтвердило, что наличие визы является достаточным основанием для въезда в Германию, федеральная полиция отказала ему во въезде.

С отказом в образовательной визе столкнулось и множество казахстанцев.

Я поступила в университет США, но не смогла даже записаться на собеседование в консульство. Ближайшая запись была на май 2022 года, - рассказала одна из студенток.

Еще один студент рассказал, что из-за пандемии он два года подряд не может уехать в Германию, хоть и является студентом Берлинского вуза.

Отказ в визе объясняют тем, что обучение может проходить в режиме онлайн и не является достаточным основанием для въезда в страну, - отметил он.

Как быть абитуриентам, которые не сдавали ЕНТ, ведь в зарубежных вузах оно не требуется, но теперь вынуждены поступать в казахстанские вузы.

При этом и в Казахстане многие университеты объявили о решении начать учебу в первом семестре в онлайн или комбинированном формате. Этому решению последовали крупные казахстанские вузы, например, КИМЭП и КБТУ.

Многие студенты по всему миру обеспокоены онлайн-обучением. Например, студентка университета в Нидерландах сама забрала документы.

Обучение онлайн не дает качественное образование в полной мере, не погружает в языковую среду и является проблематичным при прохождении практики. При этом цена за онлайн-образование в выбранном университете часто остается такой же, как за офлайн-обучение, - рассказала она.

Согласно исследованиям, большинство респондентов, выбирающих зарубежные вузы, считают, что именно зарубежное образование помогает на старте карьеры и повышает социальный статус.

По информации правительства РК, к 2025 году планируется открытие кампусов пяти ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана. В целом, это позволит сократить отток талантливой молодежи.

Уже в этом году откроет свои двери De Montfort Unniversity Kazakhstan - филиал британского университета De Montfort University Leicester.

Университет работает по британским стандартам и не требует сертификат ЕНТ. Обучение начнется уже в сентябре в офлайн-режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и полностью на английском языке. Преподавательский состав на 70% состоит из британцев.

Мы привезли в Казахстан не только образовательные программы, но и культуру Британии. представители университета

Сейчас De Montfort University Kazakhstan проводит кампус-туры и гостевые лекции.

Прием документов в De Montfort University Kazakhstan открыт до начала октября.