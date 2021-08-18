Куда обращаться казахстанцам, находящимся в Афганистане

18 августа 2021, 18:23
Фото: zakon.kz

Куда обратиться находящимся в Афганистане казахстанцам, которые хотят вернуться домой, рассказали в Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент zakon.kz.

Если сейчас на территории Афганистана находятся граждане Казахстана, которые хотят вернуться домой, им в первую очередь необходимо обратиться в наше посольство в Кабуле. И тогда мы примем соответствующие меры, - сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

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Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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