Прибытие афганских беженцев не планируется - МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали информацию, что в Алматы приземлился самолет с 200 гражданами Афганистана, передает корреспондент zakon.kz.

По поводу различных рассылок в мессенджерах, что в Шымкент или Алматы планируется прибытие афганских беженцев, - это не соответствует действительности. Просим перепроверять информацию у МИД или местных органов, - сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

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По его словам, прибытие афганских беженцев не планируется.

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В планах тоже нет. Если и будет идти речь, то только о сотрудниках ООН, которые работают официально в Афганистане, при их официальном обращении к казахстанским властям. Айбек Смадияров

Айша Тулеубекова, Нур-Султан