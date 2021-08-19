Спецлицензию должны будут получить вузы для дистанционного обучения - МОН

Мы планируем, что для дистанционного обучения вузы должны будут получить отдельную специальную лицензию, сообщил на августовской конференции министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Необходимо признать, что дистанционный формат обучения не смог заменить традиционный формат. В этом году мы приняли решение начать учебный год в традиционном формате. Где-то будет blеnded формат, когда большие поточные лекции будут проводиться и онлайн, лабораторные и практические занятия оффлайн. Этот формат в следующем году у нас будет. Вместе с тем, хочу предостеречь ректоров от увлечения дистанционным обучением, - сказал Асхат Аймагамбетов.

Читайте также: Не все студенты получат образовательную визу в зарубежные вузы в 2021 году

Он добавил, что в министерстве поддерживают и будут развивать онлайн обучение, но только при условии если у вуза имеется база, имеется технологии, информационные системы, подготовленные педагоги и контент.

Также, по его словам, в министерстве будут пресекать факты, когда вуз при переходе на формат дистанционного образования не обеспечивает должного качества.

В типовые правила деятельности вузов внесены необходимые изменения. И в целом, мы планируем, что получение дистанционного обучения будет через получение отдельной специальной лицензии, - заявил министр.

Глава МОН заверил, что любой вуз может претендовать на такую лицензию, однако необходимо будет показать, что у них есть база, педагоги, контент и необходимое оборудование.

Читайте также: Казахстанские школьники и студенты вернутся за парты с 1 сентября

Они получают отдельно лицензию на дистанционное обучение по такому-то направлению подготовки и могут обучать. Но не так, что по всем полученным в 1995 году лицензий, когда были другие требования, начинают вести подготовку по дистанционным программам и фактически обеспечивая некачественными кадрами рынок труда, - отметил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан