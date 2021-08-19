Мы искренне дорожим дружбой с братским Казахстаном - Мишустин

Президент Казахстана провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая встречу, глава государства высоко оценил итоги состоявшихся накануне переговоров руководителей правительств Казахстана и России.

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Вчера вы провели содержательные, плодотворные переговоры. Отмечаю динамичный рост взаимоотношений между нашими государствами в торгово-экономической сфере. Готовятся к подписанию очень важные соглашения, которые, безусловно, придадут серьезный импульс дальнейшему развитию сотрудничества. Отрадно, что, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, объем торговли только за первые пять месяцев нынешнего года вырос на 26%. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего укрепления экономических связей.

В повестке дня очень большие планы, наращивание сотрудничества за счет конкретных проектов. К настоящему времени благодаря усилиям правительств наших стран в различных сферах, будь то машиностроение, сельское хозяйство и другие важные отрасли, были созданы важные, можно сказать, якорные проекты. Думаю, что мы должны продолжать работать в этом направлении. Приветствую ваше желание персонально включиться в данную работу и абсолютно уверен в конечном успехе. Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь премьер-министр России поблагодарил главу государства за радушный прием и передал теплые пожелания от президента Владимира Путина.

Мы искренне дорожим дружбой, партнерством и союзничеством с братским Казахстаном. И по правительственной линии у нас сформирована очень содержательная повестка. Есть большие возможности совместной работы, неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем рекордные цифры к концу года, и для этого есть все предпосылки. Успешно взаимодействуем на инвестиционном направлении. Российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в Казахстане. Казахстанские коллеги также активно участвуют в проектах в Российской Федерации. Михаил Мишустин

В ходе беседы были затронуты приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, включая вопросы противодействия пандемии и совместного производства вакцин.

Собеседники отметили позитивную динамику диалога между регионами, новый импульс которому призван придать очередной Форум межрегионального сотрудничества с участием глав государств, который планируется провести осенью в Кокшетау.

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