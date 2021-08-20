Талибов мы не признали - МИД Казахстана

Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин озвучил позицию Казахстана в отношении движения "Талибан", передает корреспондент zakon.kz.

"Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, - заявил Рахметуллин.

По его словам, Казахстан продолжает внимательно следить за ситуацией в этой стране, поддерживает заявление Совета безопасности ООН о необходимости создания инклюзивного и репрезентативного правительства, уважения прав национальных меньшинств и женщин, недопущения присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдения международного законодательства. Он добавил, что выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новым правительством.

При этом многолетний опыт подтвердил, что нет альтернативы процесса, который ведется самими афганцами, и гражданам страны предстоит самим определить наиболее оптимальную модель государственно-общественного устройства, - уточнил заместитель министра иностранных дел.

Замглавы ведомства отметил, что нельзя говорить, что страны признали или установили дипломатические отношения с "Талибаном". Сейчас все находится в состоянии наблюдения, все будет зависеть от того, насколько действия талибов будут соответствовать заявлениям, и насколько эта сторона договороспособная.

Контактов как таковых не было. По информации нашего посольства в Кабуле, когда талибы пришли туда, часть из них зашли в регион, где находится наше посольство. Посол вышел на улицу, на тот момент полиции, охраны еще не было там. Талибы подошли, чтобы поговорить с ними, спросили "Кто вы такие? Что за посольство?". Мы сказали, что это посольство Казахстана. Они сказали: "Ничего не бойтесь, работайте, как работали, вы находитесь под нашей охраной". С тех пор они осуществляют охрану нашего посольства. Пока только на таком уровне были контакты, - объяснил Рахметуллин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан