МИД Казахстана выступил с заявлением относительно ситуации в Украине
По его словам, посольство Казахстана в Украине работает в штатном режиме. Также в МИД действует ситуационный центр, который мониторит ход развития событий.
"По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало и спецрейсов на данном этапе не планируется".Айбек Смадияров
Далее он подчеркнул, что военные действия в Украине продолжаются не первый год.
"В стране могут находиться около 300 казахстанцев. При этом, точное количество назвать затруднительно в связи с обстановкой в стране".Айбек Смадияров
Также Смадияров напомнил, что 20 ноября 2024 года казахстанцам, находящимся в Украине, посоветовали покинуть страну.
"Мы работаем и казахские дипломаты окажут всю необходимую помощь при обращении соотечественников. В любом случае, мы будем исходить из дальнейшего развития ситуации", – заявил он в заключении.
Вечером 21 ноября 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщил советник – пресс-секретарь главы государства Берик Уали. Также он добавил, что "Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров".
Уже на следующий день, 22 ноября, премьер-министр Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений Касым-Жомарта Токаева.